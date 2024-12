Liverpool, Chiesa "sta tornando nel momento più importante": un mese per decidere futuro e mercato

Solo tre presenze per un totale di soli 78 minuti e con l'esordio in Champions League durato soltanto 1 minuto (nella vittoria contro il Milan). L'avventura dicon la maglia del Liverpool si può dire che di fatto non è mai realmente iniziata. L'acquisto dei Reds è arrivato a poche ore dalla fine dell'ultimo mercato estivo e, anche a seguito di diversi problemi muscolari, non è mai riuscito ad imporsi. Oggi per lui è già arrivato un punto di svolta importantissimo.A confermare il prossimo rientro a disposizione della squadra è stato nell'ultima conferenza stampa il managerche, nel sottolineare le difficoltà che l'esterno italiano ha avuto finora, ha anche ribadito che questo sarà un momento decisivo per lui: "Chiesa ha avuto un inizio di stagione difficile e senza di lui non abbiamo un vero sostituto di Salah. La cosa buona è che sia lui che Harvey Elliott stanno tornando e stanno tornando nel momento più importante".

perché da qui alla fine del mercato invernale il Liverpool entrerà in. Nelle prossime 6 ci sono infatti Newcastle, derby con l'Everton, Champions col Girona e Tottenham. Da qui a fine gennaio ci sarà anche la super sfida con il Manchester United e le ultime due di Champions contro Lille e Psv.In questo mese e mezzocon il mercato che puntualmente potrebbe fornire la via d'uscita in caso di una mancata svolta in minutaggio e possibilità.e, di conseguenza, un suo addio è possibile soltanto verso top club che possano sobbarcarsi quello stipendio.ad esempio è vigile da tempo sulla sua situazione, ma ha la necessità di far uscire uno fra Correa e Arnautovic. Chi potrebbe invece averne più urgenze è lache un giocatore con le sue caratteristiche non ce l'ha in rosa. Infine c'è anche ilche aggiungerebbe una freccia offensiva più affidabile di Samu Chukwueze.