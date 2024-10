Getty Images

di mercoledì 2 ottobre alle 21. La notizia era nell'area e la conferma è arrivata direttamente da parte del tecnico dei Redsin conferenza stampa: "Chiesa si è allenato ieri, ha avuto qualche problema e non me lo aspetto in campo. Dobbiamo guardare anche avanti, so che sarebbe stato bello giocare contro una squadra italiana per lui ma lo aspettiamo per altre notti". L'attaccante azzurro ha, infatti, rimediato un problema fisico in allenamento e non sarà della partita.

Guarda Liverpool-Bologna in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

L'attaccante arrivato in estate in Premier League dalla Juventus aveva esordito con la maglia del Liverpool nel finale del match di Champions League contro il Milan. Diciotto minuti, poi, nella gara contro il Bournemouth e finalmente la prima presenza dall'inizio contro il West Ham in Efl Cup.