Bologna, come sta Santiago Castro: il report e le sensazioni verso il Liverpool

Getty Images

Buone notizie per il. La squadra di Vincenzo Italiano infatti ha ritrovatoc'era anche l'attaccante al lavoro oggi con i rossoblù in vista del match di Champions League contro il Liverpool.L'argentino aveva segnato contro, la sua terza marcatura di fila, ma aveva accusato un problema fisico. All'inizio si pensava fossero solo crampi quelli che aveva patito ma, nel post gara, Italiano aveva espresso. Alla ripresa dei lavori però il nuovo bomber bolognesee sarà in campo ad Anfield.

Nel report diramato dal club sui propri canali ufficiali si fanno menzione ai soli 4 giocatori che non si sono allenati: