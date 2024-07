Getty Images

Liverpool, intrigo Van Dijk: se parte, tutto su Bremer. La Juventus spara altissimo

51 minuti fa



Il nuovo Liverpool di Arne Slot sta prendendo forma, ma una delle priorità è anche quella di trattenere i campioni già in rosa: uno di questi è Virgil van Dijk, in scadenza nel 2025 e in bilico tra rinnovo e partenza. Nel caso in cui l'olandese dovesse salutare, il ds Hughes avrebbe individuato nel brasiliano della Juventus Gleison Bremer l'alternativa giusta.



MURO BIANCONERO - L'ex Torino, tuttavia, non è assolutamente a buon mercato: 70 milioni di euro, secondo Team Talk, è la cifra dalla quale parte la Vecchia Signora nella trattativa. Con tutto che bisogna prima capire se ci sarà effettivamente da sostituire Van Dijk...