Liverpool-Manchester United si gioca: via libera nonostante le forti nevicate

E' una delle rivalità più sentite in assoluto del calcio inglese e il nuovo capitolo di questa sfida si gioca in una cornice del tutto speciale.Liverpool e Manchester United scenderanno regolarmente in campo ad Anfield alle 17.30, in una partita valida per la 20esima giornata di Premier League. Una gara che è andata a un passo dall'essere posticipata.- Nel corso degli ultimi giorni sul nord dell'Inghilterra, e in particolare nel Merseyside, si sono abbattute forti nevicate che hanno messo a serio rischio lo svolgimento della partita.

- Le notizie circa il possibile rinvio del North-West Derby sono iniziate a circolare nel corso della giornata di sabato. Nella zona di Liverpool si sono registrate abbondanti nevicate e, anche se le previsioni parlavano di un progressivo miglioramento in vista di domenica, il persistere di condizioni particolarmente pericolose nella zona di Anfield e nelle aree vicine allo stadio aveva fatto pensare ad un possibile spostamento della gara. Un'ipotesi presa in considerazione per garantire la sicurezza di giocatori, perosnale e tifosi delle due squadre.- A causa delle avverse condizioni climatiche, nel corso della mattinata di domenica sono stati cancellati tutti i voli e i treni per Liverpool. Molte delle strade principali risultano ghiacciate e questo ha complicato per ore l'ingresso al centro. La situazione è andata via via migliorando e pertanto si è deciso di far svolgere normalmente la partita.

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.



We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra… — Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025

- Questo il comunicato del Liverpool: "La partita in programma oggi contro il Manchester United si svolgerà come previsto. Si sono tenute due riunioni per stabilire se ci fosse la giusta sicurezza e per valutare le condizioni meteo e di viaggio. Ringraziamo tutti coloro che hanno aiutato ad organizzare la partita di oggi. Se viaggiate verso Anfield, vi preghiamo di prestare la massima attenzione".

Following a second safety meeting, it has been decided that today's match between Manchester United and Liverpool will go ahead.



There have been snowfall and weather warnings across the North West on Sunday but it has been deemed safe for fans to attend the 16:30 GMT kick-off.… https://t.co/xGj8b63qCe — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2025

- Questo il comunicato del Manchester United: "Dopo una seconda riunione sulla sicurezza, è stato deciso che la partita di oggi tra Manchester United e Liverpool si svolgerà.Domenica nel Nord Ovest sono state messe varie allerta metro e sono previste nevicate, ma è stato ritenuto sicuro per i tifosi assistere al calcio d’inizio. Fate attenzione se oggi viaggiate nel Merseyside".