Sembrava tutto fatto per il ritorno di Lazar Markovic, esterno serbo del Liverpool, nell'Anderlecht. Le due società avevano trovato l'intessa per il trasferimento a titolo definitivo, dato che era stato trovato un accordo tra belgi e inglesi sulla base di un'offerta da oltre 3 milioni di euro. Ma poi qualcosa è andato storto a pochissime ore dalla deadline (31 agosto, ndr) e Markovic si è visto addirittura costretto a dover subito riprendere il volo di ritorno per il Regno Unito. Il calciatore sarà aggregato alla squadra riserve (o U23) perlomeno fino al prossimo gennaio.