Liverpool: niente Inzaghi, scelto l'erede di Klopp

27 minuti fa

Simone Inzaghi al Liverpool? Il gradimento per l'allenatore dell'Inter c'è e c'è sempre stato, ma nel momento in cui i Reds si sono trovati a dover affondare il colpo per scegliere colui che raccoglierà l'eredità di Jurgen Klopp, dimissionario a fine anno, hanno virato su un altro profilo.



Secondo quanto riportato da Sky Germania, si tratta di Ruben Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona lanciato verso la vittoria del titolo in portogallo. I Reds sono in dirittura d'arrivo con il tecnico portoghese e hanno raggiunto un accordo verbale per un contratto triennale.