Liverpool-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Riparte la Ucon la quinta giornata della fase campionato e i fari sono puntati su una super sfida: ad Anfield si giocaLa sfida mette a confronto due delle formazioni più forti d'Europa che si sono sfidate in finale nelle edizioni 2018 e 2022 di Champions.E' già una gara importante per i blancos, in emergenza totale per gli infortuni: la squadra di Carlo Ancelotti ha già perso due partite su quattro, l'ultima contro il Milan al Santiago Bernabeu.A punteggio pieno invece i Reds di Arne Slot, primi con 12 punti.Tutte le informazioni su Liverpool-Real Madrid:

: Liverpool-Real Madrid: mercoledì 27 novembre 2024: 21.00: TV8, Sky Sport Calcio, Sky Sport (253): sito TV8, SkyGo, NOW: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Nunez.. Slot.

: Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Brahim Diaz, Arda Guler; Mbappé.. Ancelotti.- La sfida tra Liverpool e Real Madrid sarà visibile in diretta tv gratis: la partita è stata scelta per essere trasmessa su TV8 in chiaro e senza bisogno di un abbonamento.L'alternativa per i clienti Sky è di seguire la gara su Sky Sport Calcio e sul canale Sky Sport 253 del satellite.- Liverpool-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming: sul sito di TV8 la partita sarà trasmessa gratuitamente, mentre i clienti Sky potranno utilizzare l'app SkyGo senza costi aggiuntivi. Infine, c'è l'opzione NOW sottoscrivendo un abbonamento al pacchetto Pass Sport.

