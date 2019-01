Forse sappiamo che ha giocato titolare nel Portogallo vincitore dell’Europeo. Che il c.t. Fernando Santos, con nostra grande sorpresa, lo preferì a Cancelo anche in Russia. Probabilmente, poi, in molti sapevamo che giocava nel Southampton, la squadra in cui era finito Gabbiadini. Che ci giocasse però dai tempi di Koeman allenatore, nel dopo Pochettino, questo era già meno noto, eccetera eccetera; si potrebbe continuare quasi all’infinito. Ma il problema non è di natura nozionisticaIl fatto è che, per quanto gloriosi, non sono i Gunners o i Red Devils: vorrei conoscere la nicchia di fedelissimi italiani che li segue partita dopo partita., invece, osservare attentamente Cédric Soares quando in campo brillano CR7 e Bernardo Silva, è molto difficile, un po’ come cogliere un dettaglio marginale e sfuocato sullo sfondo di un bel selfie di coppia.Lasciamoci istruire da OptaPaolo: “League (451, dall’inizio del 2015/2016)”. Un dato senza dubbio entusiasmante.Qui sotto, contro il Tottenham, mette un pallone d’oro sulla corsa di Gabbiadini, ma il compagno sbaglia lo stop.: si tratta di un colpo di tacco dal limite dell’area a smarcare Stuart Armstrong contro il Fulham (24/11/18), e di un lancio lungo un po’ fortuito per Danny Ings, contro il Crystal Palace (1/9/18, l’ unica vittoria dei Saints sotto mister Hughes). Vi dico però che. Qui sotto, in un lontano 4-2 in casa del Chelsea, regalò a Bertrand la gioia del gol dell’ex, rientrando dalla destra.Eccolo. Come vedete, all’occorrenza,, che tuttavia è senz’altro più estroso e spettacolare, anche su un piede solo.. Un maestro del compitino. Con luiQuello del calcio che ti mette le ali? Quello che nel 2017, con una neopromossa, per poco non detronizzava il Bayern? Ecco, lui.. Passaggio di testimone accolto così da una testata locale: “Swapping mediocrity for innovation”. Se il primo aveva raccolto 9 punti in 14 partite di Premier (una sola vittoria), Hasenhüttl ne ha fatti 13 in 8 gare. Pareggiando col Chelsea e battendo l’Arsenal 3-2.Dapprima unlo ha reso indisponibile per il nuovo allenatore (ha saltato quasi tutto il mese di dicembre). Quindi ha subìto: “Dopo un infortunio è sempre la stessa storia; se i ragazzi che giocano al tuo posto fanno bene,”. Nella fattispecie il ragazzo in questione è. Hasenhüttl tra l’altro, per rafforzare la fase difensiva dei Saints, ha virato con decisione verso, aggiungendo in pianta stabile un centrale alla linea a quattro di Hughes. “Prendiamo gol troppo facilmente” aveva detto in una delle sue prime interviste.. Le cose dovrebbero cambiare con un reparto nel complesso più solido, una squadra che lo sostiene. Può darsi anche che si fosse un po’ lasciato andare, Cédric Soares; quando le cose non vanno, succede. In più l’infortunio, la possibilità di cambiare aria.. ci sta che non fosse proprio sul pezzo. Restano da considerare comunque alcuni limiti effettivi.I cross sul secondo palo sono il punto debole di Cédric Soares. La diagonale la sa fare anche bene, il problema è il mismatch che si viene a creare con l’avversario. E Harvey Barnes del Leicester non è mica un colosso, sarà alto più o meno 1,80.Questo atteggiamento difensivo ha certo dei pro ma anche dei contro. Sono due facce della stessa medaglia.quando lo punti. Si prende quasi sempre una significativa, poi è rapido a chiuderti sul fondo.. Perché poi quella distanza va accorciata in tempo, se l’avversario sterza e si aggiusta il pallone per crossare come fa Isco qui sotto, al mondiale.Ma attenzione perché, non solo cross. Com’ è successo di recente in FA Cup, contro il Derby County di Lampard.Guardate Lawrence come lo beffa.