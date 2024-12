Lo Sporting non ha pace dopo Amorim: via Joao Pereira, preso Rui Borges dal Vitoria

Getty Images

Otto partite. Tanto è durato, ex tecnico della seconda squadra B delloClub di Lisbona, promosso in prima squadra dopo il passaggio dial Manchester United dietro pagamento della clausola rescissoria. In queste otto partite, i Leoni hanno totalizzato, in tutte le competizioni,All'orizzonte c'è il derby col Benfica, in programma il 29 dicembre, per cui la decisione è stata quella di

é o novo treinador do #SportingCP



Bem-vindo ao reino do Leão, míster pic.twitter.com/QGh7c993yE — Sporting CP (@SportingCP) December 26, 2024

"Lo Sporting informa di aver raggiunto un accordo con ilper il trasferimento dell'allenatore, nonché degli assistenti allenatori Tiago Manuel Barroso Valtelhas de Aguiar, Ricardo Alberto Medeiros Chaves, Fernando Manuel Nascimento Alves e José Pedro Ferreira Gaspar Lage Meireles", si legge nel comunicato dei leoni bianconverdi.

Rui Borges, 43 anni, stava guidando il Vitoria al sesto posto nel campionato portoghese, ma più di tutto ha impressionato il cammino in. Adesso la sfida è di quelle che accendono: risollevare le sorti di Gyokeres e compagni, smarriti dopo l'addio del loro condottiero.