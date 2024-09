Lo svincolato Candreva aspetta una squadra: “Posso dare ancora tanto, vado come uno di 28 anni"

Getty Images

Antoniohaed èdopo l’esperienza con la, il suo nono clubDopo 500 partite non vuole fermarsi: il ritiro è lontano, la voglia di continuare a giocare è tanta e trapela dalle sue parole a La Gazzetta dello Sport."Ho passato l’estate come fossi in. Mi sono allenato con un. Ora lo faccio a Milano. Non sono abituato a stare in attesa. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario. Ma il fuoco dentro è acceso.Non ho staccato il cervello.Il gps dice che vado come uno dinon come uno di quasi 38. Mi sento felice perché ho una bella famiglia, ma sogno di fare un ultimo giro di campo insieme ai miei figli".

è la squadra da battere. Ha dimostrato di essere più forte ed è più forte in tutto. Ma è un campionato molto avvincente. Equilibrato. Mai come quest’anno sono cambiati tanti allenatori in partenza. Ben 13. E quindi significa portare concetti e metodi nuovi. Mi incuriosisce ladi Thiago Motta col quale ho avuto il piacere di giocare in Nazionale, un Mondiale. Al Bologna ha fatto vedere grandi cose. Ma pure ildi Fonseca, anche se ha cominciato non benissimo".“A livello umano, non solo tecnico, mi sono trovato benissimo con, avuto alla Lazio,all’Inter ealla Lazio. Per la Nazionale dicoche mi ha dato molta fiducia e mi ha fatto fare un Mondiale nel 2014 in Brasile. In chi mi rivedo? Forse, quando ama giocare facendo forte la fascia in un 4-4-2 o in un 4-3-3".