Svincolati dimenticati: ecco i 10 giocatori migliori da prendere a zero ora

Getty Images

Mentre isi affannano nella ricerca della loro prossima squadra neice ne sono altri che non hanno ancora ben chiaro il loro futuro ma che, almeno quello, hanno delin più. Si tratta degli: un gruppo sempre più folto di - qualcuno più, qualcuno meno - campioni che vogliono rilanciare la propria carriera e che potranno farlo, accordandosi col loro nuovo club quando vorranno, senza grosse scadenze temporali.Hannoalle spalle e ancora anni davanti a buoni livelli, sono stati legati a più riprese e a doppio mandata cone la. Cambieranno club, anche perché in questo momento non ne hanno di uno. Sonosul mercato a furia di rilancie sulle ormai proverbialida destinare agli agenti. Potranno cambiare faccia alle squadre che punteranno su di loro.

Vediamo quali sono i free agent con il valore più alto, secondo i dati di Transfermarkt.