Loftus-Cheek: "Questo Milan meglio dell'anno scorso. Rimpianto Europa League. Morata porta trofei, Fonseca..."

Getty Images

Prosegue la tournée negli Stati Uniti deldi. La formazione continua a lavorare in terra americana e dopo aver sfidato in amichevole Manchester City a Nw York e Real Madrid a Chicago è attesa dall’ultima amichevole, contro il Barcellona il 6 agosto a Baltimora.A due settimane dall’inizio del campionato, il centrocampista del ‘Diavolo’ Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato un’intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport.“È un tipo molto positivo. Ci alleniamo durissimo, molto intensamente, e va benissimo. Ci incoraggia sempre a fare domande, vuole far passare i suoi concetti più in fretta possibile. Mi sembra molto umile, a contatto con la realtà".

“Cose diverse. Stiamo facendo grandi passi, contro City e Real abbiamo giocato davvero un buon calcio e possiamo ancora migliorare in fretta. Noi centrocampisti dobbiamo giocare vicini per combinare. Come squadra vogliamo costruire dal basso, dobbiamo avere sempre delle opzioni per giocare la palla. In alcune situazioni mi trovo a essere il calciatore più avanzato, ma dipende dalle rotazioni. Ci muoviamo molto".“Questo gruppo ha la spinta per fare meglio ogni anno, lo vedo chiaramente. Abbiamo un nuovo coach e crediamo in lui, sappiamo che cosa vuole e andiamo dritti con le sue idee. Dobbiamo avere fiducia nella squadra ma io voglio andare allenamento dopo allenamento, senza correre”.

“Dopo aver segnato dieci gol in stagione, voglio assolutamente migliorare. Sì, dieci gol nel prossimo campionato... si può fare”.“È un top player, ha vinto tantissimo in carriera e avere un calciatore così può solo aiutarci. Non vedo l’ora di giocare con lui. Alvaro e Giroud sono simili perché hanno vinto tantissimo, hanno esperienza. Nel poco tempo che abbiamo condiviso a Londra, ho capito che Morata è una persona gentilissima e lavora duro: con uno così, non ti stupisci se arrivano i trofei. E poi è il capitano della Spagna, porta comunicazione e leadership. Sarà ottimo per noi. Non vedo l’ora che giochi qui e sia un leader per questa squadra".

“Io non sono mai stato un grande parlatore in campo, mi piace guidare con l’esempio, prendere le mie responsabilità, dare una mano con il fisico. È una cosa differente".“Mike (Maignan, ndr), sì, sicuro. Poi Fikayo (Tomori, ndr), arriva secondo di poco".“La buona: il secondo posto, che non è il primo ma va preso positivamente. La cattiva: i quarti di Europa League. Avevamo una buona chance e non l’abbiamo sfruttata".“No no, li ho visti. Pensavo che avremmo vinto ma è mancato qualcosa alla fine. L’Inghilterra ha fatto notevoli passi con Gareth Southgate, ha giocato semifinali e finali nei grandi tornei. Siamo solo stati sfortunati”.

“No, fa parte del calcio. Anzi, sono stato orgoglioso dei ragazzi".“Zidane è il mio preferito: oro. Messi argento. Maradona bronzo. Gerrard oro: impazzisco per lui. Beckham l’ho visto poco, diamogli il bronzo. Baggio oro, poi Totti argento e Del Piero. Beh, oro Florenzi. Argento Cafu. Bronzo Dani Alves”.