Lookman: "Dall'idolo Robinho alla candidatura al Pallone d'Oro. Gasperini mi ha detto che sono nella storia"

, attaccante dell', ha parlato a France Football, periodico transalpino che si occupa dell'organizzazione e della consegna del Pallone d'Oro, per il quale il nigeriano è nella lista dei 30 candidati: "Una cosa pazza. Ed essere il solo africano della lista è ancora più speciale. Ne sono fiero. E' un onore, sapendo da dove vengo”", ha detto il mattatore della vittoria dell'Europa League griffata dalla sua tripletta in finale contro il Bayer Leverkusen."Mi ha molto colpito il fatto cheE' vero, è un onore, ma ho lavorato tanto per arrivare fin qui”. Probabilmente Lookman non vincerà il premio più ambito, a livello individuale, da ogni calciatore, ma il suo status è cresciuto di pari passo con quello della sua squadra: "Scrivere la storia di una città come Bergamo è qualcosa di straordinario".

- “Da piccolo ammiravo, un giocatore diverso. E poi naturalmente Messi e Cristiano Ronaldo. Il mio è un calcio istintivo. Se ci penso troppo mi blocco”