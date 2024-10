Atalanta, Siren Diao si sblocca col Granada: subito decisivo, la prima rete stende il Cordoba e vale i tre punti

Juventus FC via Getty Images

L’attaccante classe 2005, di proprietà dell’Atalanta e ora in prestito secco al Granada, ha realizzato la sua prima rete stagionale. L’ex Verona è risultato decisivo con la rete che ha consentito alla sua squadra di superare il Cordoba.Una scommessa di Matteo, direttore sportivo dei rojiblancos ed ex scouting manager della Juventus, arrivato in Spagna per risollevare ildopo la retrocessione dalla Liga alla seconda divisione.Tra i profili scelti dall’ex bianconero c’è anche Siren Diao, che nella passata stagione ha segnatocon il Verona nel campionatoe poinella seconda parte di stagione tra campionato e playoff con l’Atalanta Under 23, in Serie C, dopo il trasferimento a gennaio.

Dopo il suo ingresso in campo a gara in corso, Siren Diao ha deciso la sfida, regalando un successo interno al Granada che mancava dal 28 aprile scorso, con una rete da pochi passi realizzata al 91’.Un buon segnale per l'Atalanta, proprietaria del cartellino e che riabbraccerà il classe 2005 la prossima estate, al termine del prestito secco al Granada.