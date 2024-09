Lookman ritrova il gol con la Nigeria: 3-0 al Benin, segna anche Osimhen

AFP via Getty Images

Dai match di, in campo nelle ultime ore, arrivano segnali importanti anche in ottica Serie A. In particolare, ad attirare l'attenzione è la sfida trae Benin, con molti volti noti del nostro campionato in campo, tra giocatori attuali e vecchie conoscenze.Nessuna difficoltà per la Nigeria che si prende subito la testa del girone D di qualificazione, superando gli avversari del Benin per. A decidere la sfida sono due protagonisti indiscussi del mercato estivo:. All'attaccante dell'Atalanta va la copertina di giornata, visto che, in campo per tutta la partita, riesce a siglare unache gli permette di tornare a provare la gioia del gol in un match ufficiale dopo oltre tre mesi dall'ultima volta. Nel finale, c'è spazio anche per il gol del neo acquisto del Galatasaray, che da subentrato riesce a iscriversi al tabellino con unche permette alla Nigeria di mettere al sicuro il risultato.

Non solo Lookman e Osimhen, nella formazione nigeriana che ha affrontato il Benin c'erano molti nomi noti al calcio italiano. C'era tra i titolari l'esterno d'attacco del Milan Samuel, così come l'ex Torino(ora al Nottingham Forest), l'ex Udinese e Salernitana William(attualmente in Arabia all'Al-Kholood) e il difensore del Fulham nato ad Aosta Calvin. Tra i subentrati, infine, anche il neo acquisto della Lazio Fisayo