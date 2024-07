Lotito: "Cercano di farmi vendere la Lazio, ma non mollo. Greenwood? Juve e Napoli gufano, sono terrorizzati"

Getty Images

Laè in piena fase di ristrutturazione e, dopo l'addio di Ciro Immobile in direzione Besiktas, il ciclo che ha portato i biancocelesti a lottare con costanza nelle posizioni Champions del nostro campionato può definirsi concluso.ha però le idee chiare e, ancora una volta, ha voluto chiarire la posizione del club biancoceleste con un'intervista concessa a Il Messaggero."Ha chiesto lui di essere ceduto, come Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Hanno capito che era finito il loro ciclo e bisogna accettarlo. Anche la società, nonostante l'affetto più volte dimostrato, ha compreso che fosse arrivato il momento di ricominciare con un nuovo progetto giovane e di più ampio respiro. Ma, ribadisco, non si tratta di un ridimensionamento".

"Ci hanno offerto tanto per il Taty, ma non lo cediamo perché ci crediamo. E pensiamo che possa finalmente sbloccarsi e dimostrare tutto il suo valore, senza il naturale peso di avere davanti chi aveva fatto la storia della Lazio"."Ho offerto 25 milioni più il 50% della rivendita, più bonus e commissioni. Eppure si sono infilate diverse società per fare un'azione di disturbo. Dopo la Juventus, il Napoli, sembra che tutti stiano gufando, siano terrorizzati dal fatto che possiamo prenderlo e vogliono far saltare tutto".

"Vogliono costringermi a vendere la società, ma io non ci penso proprio. Non mollo. Non vengo per evitare insulti e fischi? No, io ci ho sempre messo la faccia. Se stavolta non dovessi farcela a raggiungere il ritiro, sarebbe solo per i miei impegni serrati. Sto lavorando giorno e notte, davvero h24, per le aziende, il governo e per la Lazio"."Abbiamo fatto i sondaggi archeologici, adesso c'è anche il parere positivo dei Beni Culturali per l'Academy. Partirò prestissimo con 7 campi, la scuola, lo studentato, la chiesa, 3 campi a 11, 3 da calcetto, 2 a otto. Il dg Enrico e il ds Fabiani stanno facendo un grande lavoro, oltre la Women è rinato anche il settore giovanile".