Stamani inera previsto il Consiglio Federale dalle ore 12. Tra i presenti inizialmente vi era a sorpresa anche il presidente della. Il patron biancoceleste dopo l'ultima sentenza in merito al processo tamponi a sua detta avrebbe potuto partecipare. Idea diversa invece perche lo ha escluso invintandolo ad uscire dall'aula. Uscito dalla sede della Figc in via Allegri, ecco come Lotito ha spiegato la situazione ai cronisti presenti."Il diritto non viene interpretato, ma va applicato. Dire che la sentenza non prevede l'annullamento del provvedimento non è giusto. Leggete la sentenza e capite se è stato annullato quanto deciso in primo grado oppure no. Il problema è che".E continua: "Ora ci penseranno gli avvocati. Le sentenze sono immediatamente esecutive. Perciò quando c'è il provvedimento di un giudice deve essere applicato. Poi se il provvedimento viene annullato come è stato, non vedo dov'è il problema.. Il Collegio di Garanzia ha rinviato il caso di nuovo alla Corte d'Appello per alcuni temi che sono caducati come la culpa in eligendo, la culpa in vigilando e la responsabilità diretta".: "Non sono stati neanche ascoltati i pareri degli esperti dal punto di vista scientifico. In più, in una società con 17 medici, un direttore sanitario e un responsabile medico e tantissime strutture all'avanguardia non capisco che responsabilità possa avere io"Su Gravina: ". Se li ho presi in contropiede? No. Dal momento che c'è una sentenza e un atto di notifica, io. Al massimo posso essere sottoposto ad un, perché le condanne precedenti sono state annullate e rinviate per una nuova valutazione alla Corte Federale. Perciò interpretate un po' voi come stanno le cose".E aggiunge: "se andiamo a vedere. Siamo veramente a un livello kafkiano. Comunque sono sereno e tranquillo. Io so di aver agito nel rispetto delle regole. Bisogna che chi di dovere se ne accorga. Il terzo giudizio esiste proprio per questo, ovvero per modificare dei provvedimenti abnormi, e".Questa la lettera presentata all'aula del Consiglio da Lotito: "Il Consigliere Lotito, ritiene illegittimo il rifiuto di consentirgli la partecipazione al Consiglio Federale odierno, giacche’, fin dal 7.09 scorso data di deposito del dispositivo emanato dal Collegio di Garanzia del Coni, non esiste alcuna sanzione che possa impedire il suo diritto di esercitare le funzioni di Consigliere Federale e quindi di partecipare al Consiglio Federale odierno: allo stato nei suoi confronti pende un mero deferimento, essendo stata annullata la sanzione e disposto un nuovo giudizio".