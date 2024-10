Getty Images

Lotta salvezza, il Como scappa nelle quote. Crollano Monza e Lecce, per i bookie anche il Genoa a rischio

Seconda vittoria consecutiva e balzo al decimo posto in classifica. Il Como di Fabregas ha ingranato la marcia giusta e potrebbe rivelarsi una delle sorprese della stagione. La salvezza sembra decisamente alla portata nelle quote di Better, dove la retrocessione è salita da 4,50 a 8. Continua a convincere i bookie anche l'Empoli, solida al sesto posto e ancora imbattuta in stagione. L'ipotesi Serie B per i toscani paga 4, mentre il Genoa di Gilardino, offerto a 5, inizia ad affacciarsi alla zona calda della classifica. A rischiare più di tutti, secondo gli esperti, è il Venezia, in lavagna a 1,25. Segue a 1,80 il Cagliari, nonostante la prima vittoria in campionato a Parma, e la coppia Monza-Lecce a 2,50. Nesta, fanalino di coda e ancora a secco di vittorie, potrebbe giocarsi la panchina domenica prossima in casa contro la Roma. Chiudono il quadro, rispettivamente in lavagna a 3 e 3,25, Verona e Parma.