Lotta salvezza, ora rischia anche la Roma: continua la crisi del Verona, i bookie puntano ancora sul Como

59 minuti fa



Parte male il Ranieri-ter con la sconfitta del Maradona per 1-0 contro il Napoli e la Roma scivola a soli tre punti dalla zona retrocessione. Il pericolo prende forma anche nella lavagna dei bookmaker, dove la clamorosa discesa in Serie B dei giallorossi – sconfitti quattro volte nelle ultime cinque partite – precipita a 15, stessa quota di Udinese e Torino. La squadra più a rischio si conferma il Venezia, a 1,33 su Sisal, nuovamente ultimo in classifica dopo aver perso, in casa, lo scontro diretto contro il primo Lecce di Marco Giampaolo. Piccola boccata di ossigeno per i salentini, che risalgono da 2 a 2,25, così come il Monza – ora penultimo – capace di agguantare un punto prezioso all'Olimpico di Torino. Il 2-2 del Marassi non smuove la situazione di Genoa e Cagliari, offerti a 2 e 3. Stabili anche il Parma, a 4, benché sconfitto dall'Atalanta, e il Como, a 7,50, nonostante il terzultimo posto. Scende invece da 3,50 a 2,75 il Verona, dopo la cinquina del Bentegodi rimediata dall'Inter. Sonni tranquilli per l'Empoli, salito da 7,50 a 9 in due settimane.