Lotta scudetto, Conte "elimina" Gasperini: per i bookmaker è il Napoli l'anti-Inter

7 minuti fa



Una poltrona per due. Nello scontro diretto, il Napoli di Conte espugna il Gewiss Stadium di Bergamo ed "estromette" l'Atalanta dalla corsa per lo scudetto. Almeno secondo gli esperti: la quota dei nerazzurri di Gasperini passa infatti da 6,50 a 14. I partenopei, invece, ottengono la sesta vittoria consecutiva in Serie A: su Snai il tricolore vale ora 2,50, in calo rispetto a 3,20 della settimana scorsa.



L'Inter - con la partita contro la Fiorentina ancora da recuperare - vince contro l'Empoli e continua a inseguire a tre punti di distanza il Napoli capolista: il ventunesimo scudetto per i ragazzi di mister Inzaghi è ora in lavagna a 1,58 su 888sport e 1,66 su bet365, ancora in leggero aumento rispetto all'1,47 di sette giorni fa.