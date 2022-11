IL TABELLINO

dopo averlo dominato nel primo tempo e con almeno due occasioni sprecate. La terza, all’inizio di ripresa, è stata sventata da Szczesny e da lì è cominciata tutta un’altra partita., trovato il primo gol con Rabiot, ne ha segnato un secondo con Danilo (annullato per tocco di mano sul tiro dello stesso Danilo), ha colpito un palo (Kostic), ha raddoppiato con Fagioli (tiro deviato da Gosens) quando mancavano sei minuti alla fine.(Danilo) e ai ragazzi della via Paal, Fagioli e Miretti che hanno accettato e accettano tutto: l’incomprensibile ostracismo di Allegri (il primo), il ruolo anomalo di punta di complemento (il secondo).e che alla Juve non sarebbe bastata nemmeno una prova di orgoglio. Sulla prima affermazione abbiamo sbagliato in due: l’Inter che ha fallito gol facili e il sottoscritto che reputava gli interisti in grado di segnarli.perchè questa Juve rabberciatissima (ancora senza Vlahovic e con Di Maria e Chiesa in panchina) ci ha messo coraggio, abnegazione, sacrificio, pazienza.(tre assist, anche quello sul gol annullato, e un palo) e. La squadra di Simone Inzaghi adesso è settima, a undici punti dal Napoli:Anzi, in poco più di 51 minuti, è come se le parti si fossero invertite. La Juve si è rilanciata (non vincerà lo scudetto, ma può credere nel quarto posto), mentre l’Inter è sprofondata in un buco nero. Ben che vada - ma deve andare tutto bene - può portare a casa qualche trofeo nazionale, maEppure, contro una Juventus schierata con lo stesso sistema di gioco di mercoledì in Champions, e con le sole eccezioni di, in difesa, l’Inter ha tirato per prima (Lautaro e Calhanoglu) e pericolosamente (prima conclusione fuori di poco, seconda parata in due tempi da Szczesny)., ma assai munita. Spesso il 3-5-1-1 diventava un 5-4-1 con Cuadrado e Kostic terzini e MIretti a scivolare in mezzo al campo. Così i nerazzurri hanno costruito soprattutto con i calci da fermo (angolo di Dimarco, testa a prolungare di Lautaro e colpo di fronte di Dzeko fuori di dieci centimetri), oppure sfruttando qualche errore in fase di impostazione. E’ accaduto a tre minuti dalla fine del tempo quando un lancio di Calhanoglu ha pescato Barella dentro l’area. Il centrocampista ha messo in mezzo perL’errore dell’Inter è stato di credere che la Juve fosse in balìa e che prima o dopo sarebbe crollata. Invece, a parte il tiro di Calhanoglu deviato sulla traversa da Szczesny, l’Inter è quasi scomparsa al primo e inaspettato squillo bianconero.ha raccolto palla, se l’è fatta passare tra le gambe liberandosi di Barella e ha scatenato la sua corsa per oltre sessanta metri. Una volta puntato il fondo, ha alzato la testa e vistoche veniva a rimorchio: assist perfetto per l’interno destro del francese e gol. Stadium in estasi e Juve trasformata dal primo tiro in porta.Era il 51’ e, dodici minuti dopo, ancora Kostic ha conquistato un calcio d’angolo, l’ha battuto e ha trovato sul primo palo la deviazione aerea di sinistro diche ha lasciato di sasso Onana.Dopo un’accurata visione, è stato stabilito che Danilo avesse anche colpito con il braccio. Quindi niente gol e Inter teoricamente ancora in tempo per rimettere in piedi la partita con i cambi.Mentre Allegri ha sostituito Milik con(a quasi dieci mesi dall’infortunio ha ritrovato il campionato), Simone Inzaghi ha inserito Gosens per Dimarco e Correa per Calhanoglu passando ad uno spericolato 3-4-3. Neanche il tempo di vedere l’effetto che fa e, approfittando dell’unico errore di Rabiot in disimpegno, ha preso palla e l’ha smistata suche, da dentro l’area, ha scoccato un diagonale sul qualeSembrava un segnale che l’Inter di lì in avanati avrebbe esercitato un forcing straordinario. Ma un minuto dopo, ancora, di forza e velocità, è andato via sulla sinistra centrando ilalla sinistra di Onana.L’Inter fiutava almeno il pareggio, la Juve resisteva. A dieci minuti dalla fine dentroper MIretti, da una parte, e Brozovic, Bellanova e Darmian (per Mkhitaryan, Dumfries e Skriniar dall’altra).Proprio mentre i nerazzurri stavano sviluppando un’azione centrale, destinata a liberare Lautaro davanti alla porta,salva e riparte il contropiede Juve. Questa volta a condurre palla fino alla trequarti avversaria è Di Maria che poi scarica a sinistra per. Il serbo capisce di non poter andare al tiro, vededall’altra parte dell’area e gli serve un pallone che il ragazzo mette dentro, complice anche una deviazione di Gosens.st 7' Rabiot, 40' Fagioli.: st 7' Kostic, 40' Fagioli.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (36' st Di Maria); Milik (23' st Chiesa). A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Soulé. All. Allegri.: Onana; Skriniar (36' st Darmian), De Vrij, Acerbi; Dumfries (36' st Bellanova), Barella, Calhanoglu (23' st Correa), Mkhitaryan (36' st Brozovic), Dimarco (23' st Gosens); Martinez, Dzeko. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Asllani, D'Ambrosio, Carboni, Bastoni. All. Inzaghi.: Doveri di Roma1.: Di Paolo di Avezzano.: st 23' Skriniar (I), 32' Danilo (J), 44' Szczesny (J).