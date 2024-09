L’Udinese prima in Serie A. Runjaic, le idee, lo scouting e… i palloni giganti: i segreti di una rivoluzione

GETTY

Alzi la mano chi si sarebbe aspettato, scavallata la metà di settembre e la quarta giornata,A comandare in Italia non sono Inter o Napoli, né Milan o Juventus bensì i bianconeri di Kosta, un allenatore che è arrivato in sordina nel nostro campionato, ha preso un club in crisi da anni e che nelle scorse stagioni – compresa l’ultima – ha sempre lottato fino alla fine per, e lo ha rivoltato come un calzino. Lain Friuli ha portatoe un primato solitario che. Allora (era il 23 ottobre 2011) la creatura diaveva battuto il Novara (3-0) con doppietta die un gol di, salendo a 15 punti. A fine campionato arrivò uno storicoe la qualificazione in Champions League. Era l’annata successiva alla cessione, a peso d’oro, died è proprio il cileno l’anello di congiunzione tra queste due versioni dei bianconeri. Allora era andato, stavolta è tornato anche se deve ancora scendere in campo.

Un primo posto– si diceva. D’altronde basti pensare a dove Runjaic ha preso l’Udinese, reduce da unaall’ultimo respiro ai danni dele da una stagione con annessi ben tre cambi di allenatori da, finendo con. E non è che dal mercato sia arrivata una mano salvifica, anzi. Il club ha salutato giocatori centrali comee li ha rimpiazzati in gran parte con giovani di belle speranze e scommesse. È stato riscattato(per 8 milioni), sono arrivati, insieme al già citato Alexische però, a causa dei suoi infortuni, è stato escluso per ora dalla lista per la Serie A.

Pochi cambi insomma e neanche così decisivi.Il neo tecnico, grazie ai suoi metodi di allenamento(i giocatori sono stati visti mentre si allenavano con delle sorte di), alle sue(come per esempio concedere ilalla vigilia di un match di campionato) e alla sua freschezza è riuscito a entrare nella testa dei suoi calciatori, rivitalizzandoli e portandoli a rendere secondo quelli che sono i loro valori reali. Da sconosciuto a rivelazione, Runjaic ha datoalla sua squadra, partendo da una buonama implementando anche una fasepiù incisiva e variegata. Grazie a questi “segreti”, sono arrivati in successione un comodo 4-0in Coppa Italia che ha aperto la stagione. L’Udinese ha poi retto contro il, strappando un buon 1-1 e battuto in casa la2-1 e il1-0, complice anche l'errore dal dischetto di Cutrone nel finale. Quindi il primo hurrà lontano dal Friuli con la rimonta del Tardini ai danni del, lavoro diche ha fatto grande questo club e che ora ha portato anche alla scelta di un allenatore, e anche un pizzico di: sono questi glidel primo posto di un mister pescato in. Qui Runjaic aveva brillato portando il suoa compiere diverse imprese in Conference League, dove aveva battuto club più blasonati. Nato in Austria, di origini croate e nazionalità tedesca, aveva allenato in precedenza anche in Germania tra

“Siamo contenti ma in questo momento significa poco guidare il campionato. Questo traguardo ci dice solo chee che stiamo facendo bene. Dobbiamo mettere insiemein questo momento e in questa fase della stagione per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo felici del primato, maha detto, in inglese come sempre, l’allenatore che ha anche citatocome i fattori chiave della sua Udinese. A questi si possono aggiungere la diga creata dietro da, le parate di, i gol die il talento finalmente ritrovato di. È il francese la stella di questa formazione: segna, inventa per gli altri, prova colpi da campione, sventaglia e, alle solite giocate di classe, ora aggiunge anche le corse all’indietro, la leadership e i gol di rapina. Un mix esplosivo. “Volevo fortemente tornare al mio livello. Ora sto bene, sono al 100% e spero di proseguire così“, ha detto. Se lo augurano anche i tifosi dell’Udinese che sono tornati a sognare col loro club, non svegliateli.