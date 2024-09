Getty Images

si tratta del primo posticipo di giornata, a seguire andranno in campo invece. Per i bianconeri c’è una grossa chance: con una vittoria infattie compagni balzerebbero, affermandosi come leader solitari dopo 4 giornate. Proveranno ad opporsi gli uomini di, un’altra tra le squadre che meglio si sono destreggiate in questo inizio di campionato. Con una vittoria, gli emiliani si appaierebbero ai friulani. Assenti nei padroni di casa, per squalifica, e, per infortunio, così come. Calcio d’inizio, al Tardini, alle 18.30.

Partita: Parma-UdineseData: lunedì 16 settembre 2024Orario: 18.30Canale TV: DAZNStreaming: DAZNLa sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà dunque visibile su diverse tipologie di dispositivi. Sarà possibile seguire Parma-Udinese su tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile sia con i sistemi Android che iOS, ma anche su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Sarà Edoardo Testoni a curare la telecronaca di Parma-Udinese per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Alessandro Budel.Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, W. Coulibaly; Sohm, Bernabé; Man, Mihaila, Cancellieri; Bonny.Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.