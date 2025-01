Luiz Henrique dà priorità alla Fiorentina. Ma c'è distanza col Botafogo: il punto

Getty Images

Continua incessante il pressing della Fiorentina per provare ad arrivare astella del Botafogo che i viola hanno messo nel mirino per questa sessione di mercato. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, è lui il primo nome sul taccuino di Daniele Pradè per regalare un grande rinforzo a Raffaele Palladino nel reparto d'attacco. Tuttavia, le cose non sono semplici.- Il Botafogo è irremovibile sulla sua richiesta per il classe 2001: 30 milioni di euro senza contropartite tecniche. Una cifra che la Fiorentina non vorrebbe sborsare e per questo sta cercando di capire quanto spazio di manovra possa esserci. La dirigenza gigliata ha inizialmente offerto una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus, immediatamente rispedita al mittente, e ha successivamente toccato quota 20 milioni.

Al momento, si legge, le parti sono più vicine, sebbene permanga sempre una certa distanza. Il ragazzo, però, ha dato priorità totale alla Fiorentina e ha messo in stand by le offerte arrivate da Inghilterra e Francia.