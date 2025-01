Fiorentina-Torino: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Fiorentina-Torino è il lunch match di domenica 19 gennaio 2025. Alle 12:30 allo stadio Franchi di Firenze viola e granata si sfidano in una gara fra due squadre che non stanno vivendo un ottimo momento di forma. La Fiorentina non vince in campionato da oltre un mese e cerca una svolta dopo il tonfo di Monza. Il Toro, dall'altra parte, ha trovato maggiore stabilità col cambio modulo, ma è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato.

Partita: Fiorentina-Torino

Data: domenica 19 gennaio 2025

Orario: 12:30

Canale Tv: DAZN

Streaming: DAZN

: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Folorunsho; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; tameze, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. VanoliCataldi continua ad avere problemi in casa viola, Folorunsho è già pronto a prendere il suo posto. Gudmundsson continua a non convincere, Beltran parte in vantaggio sull'islandese. Dubbi anche a sinistra, dove Gosens ha un piede avanti rispetto a Parisi. In casa Toro squalificati Walukiewicz e Linetty. Vojvoda di gioca un posto con Pedersen a destra.

Fiorentina-Torino sarà visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'.- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca della sfida è affidata a Alberto Santi con commento tecnico di Fabio Bazzani