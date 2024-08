Lukaku al Napoli, la firma dopo il weekend: ultimi dettagli da sistemare

Dopo una lunga estate di inseguimento, il viaggio a Londra del ds delGiovanni Manna ha dato i suoi frutti e ha consegnato ad Antonio Conte la notizia dell'imminente arrivo di Romelua rinforzare l'attacco azzurro.niente prestito con obbligo com'era nelle intenzioni iniziali.In ogni caso Lukaku non avrebbe potuto giocare la gara della seconda giornata di Serie A in casa contro il Bologna, ma, l'ultima utile per il mercato: ci sono gli ultimi dettagli da sistemare, nulla che possa impattare sull'accordo col Chelsea in ogni caso.

, dopo la prima esperienza con l'Inter di Conte, il primo ritorno in quella di Inzaghi e il secondo ritorno in Serie A con la maglia della Roma nella scorsa stagione, nella quale ha segnato 21 reti in tutte le competizioni.