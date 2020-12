"Sono nella top 5 attaccanti mondiali".è il protagonista della copertina dell'ultimo numero di France Football, un giocatore dell'sulla rivista francese mancava dall'aprile del 2000 (Ronaldo il Fenomeno) e oggi tocca al belga. Dopo le anticipazioni di ieri , Lukaku parte proprio dal paragone con il brasiliano: "Ha segnato più di 100 gol con la Nazionale, è un po' presto per fare paragoni. A Milano tutti mi parlavano dei 34 gol di Ronaldo alla prima stagione. Sono contento di averlo eguagliato, sì. Lui però vinse la Coppa UEFA, e io ho perso la finale. Adesso lavoro per vincere trofei".- All'Inter ha trovato, ma il feeling tra il tecnico e Lukaku parte da lontano: "Conte mi ha detto: 'Se diventi bravo con le spalle alla porta, è finita. Nessuno può fermarti'. Ricordo che me ne parlò prima dei Mondiali del 2014, poco prima di dimettersi dalla Juve, e poi ancora quando era al Chelsea. All'epoca, Eden Hazard aveva fatto da intermediario, dando il mio numero al direttore sportivo del Chelsea, Michael Emenalo. E proprio Emenalo mi chiamò e mi disse: 'Romelu, l'allenatore che arriva qui vuole te. Nessun altro, solo te'. Fu organizzato un incontro a Londra, ma io non sapevo chi fosse il nuovo manager del Chelsea. Una volta giunto all'appuntamento vidi che si trattava di Conte. Ripensandoci, non poteva che trattarsi di lui.. Quando l'Italia ci ha battuti a Euro 2016, in una partita del girone, ho visto come giocano le sue squadre e ho capito che il suo calcio poteva fare al caso mio. Nei miei primi tre mesi qui, mi sono allenato molto per migliorare e far progredire il mio gioco. A ogni allenamento mi hanno messo in marcatura Andrea Ranocchia e avrei dovuto ricominciare da zero l'esercizio qualora avessi fallito", riporta FcInterNews.it.- All'Inter ora Lukaku fa coppia fissa con: "Prima di arrivare all'Inter avevo visto molte loro partite - spiega il belga -. Lautaro giocava da solo davanti e ho subito pensato che insieme avremmo potuto fare male. Quando sono arrivato abbiamo parlato un po' in spagnolo e da lì c’è stata la svolta! Siamo molto amici e non abbiamo mai avuto una discussione. A volte è il giorno mio, altre il giorno suo. Abbiamo trovato il giusto equilibrio. Ci troviamo bene insieme".- Lukaku parla dei momenti difficili con l'Inter e del suo status da leader: "Sono consapevole di avere grandi responsabilità in questo gruppo, quindi non posso arrendermi alle difficoltà: creerebbe problemi a tutta la squadra. Ma non ci sono solo io: qui c'è anche gente come Vidal, Barella o Sanchez. Anche Lautaro e Bastoni iniziano a parlare durante le partite. La nostra squadra sta progredendo a livello mentale anche grazie a questo tipo di atteggiamento. Se mi sono mai arrabbiato? Certo, è successo. Ad esempio, quando eravamo sotto 0-2 col Torino. Ma sappiamo che poi basta un gol per ribaltare tutto. Se mentalmente torni in partita, poi anche il fisico ti segue. E per l'avversario è la fine".- Chiusura sugli obiettivi, scudetto con l'Inter ed Europeo con il Belgio: "Per quanto riguarda la Serie A, al momento dobbiamo pensare partita dopo partita.. Ma a marzo si capirà meglio. Lo stesso vale per l'Europeo. Spero solo che arriveremo alla competizione senza avere problemi di infortuni".