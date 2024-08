Come riporta Sky, l'incontro tra le due società avvenuto questo pomeriggio non è servito per trovare l'accordo: le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni ma la trattativa per il trasferimento del centravanti belga nella squadra do Antonio Conte non si è concluso perché manca l'intesa sulla formula del trasferimento.- Il Napoli ha proposto uni Blues chiedono unL'ex Inter è ormai da mesi, e ora gli azzurri vorrebbero chiudere, nonostante ancora non si sblocchino le situazioni in uscita per Victor Osimhen: l'incontro tra i direttori dei due club è stato piuttosto complicato, perchédel belga. Sicuramente le parti si riaggiorneranno, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto.

Il ds Giovannipuntava ad uncomplessivi, dall'altro gli inglesi che vogliono cedere a titolo definitivo . Intanto, però, l'accordo con Lukaku c'è: triennale (fino al 2027) da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Manna è a Londra, l'obiettivo è chiudere con il Chelsea a stretto giro.e hanno inizialmente sparato una cifra totale di 40 milioni di euro.