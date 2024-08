Napoli, nuova offerta per Lukaku: incontro a Londra per chiudere col Chelsea

Sono giorni molto importanti per il Napoli perché c'è un mercato da portare avanti e chiudere. Quattro gli acquisti messi a segno fino ad oggi da parte del direttore sportivo Giovanni Manna, partendo dallo svincolato Spinazzola, passando per i rinforzi in difesa quali Buongiorno e Rafa Marín, fino all'ultimo arrivato Neres. Non basta, serve qualcosa in più, in primis per quanto riguarda l'attacco. E sembra essere un'urgenza quella del centravanti, dunque, che attende da quasi due mesi questo suo passaggio in azzurro.

- Il ds Manna è a Londra in questi giorni per lavorare su più fronti, come Gilmour del Brighton e soprattutto Lukaku. Il focus è tutto sull'attaccante belga, perché questa volta all'orizzonte si inizia a vedere la via della chiusura. Serve l'intesa con i Blues, che ad oggi ancora non c'è. Da un latoche

All'interno della quale c'è ancora il discorso legato a: si proverà fino all'ultimo a mettere in piedi uno scambio per far combaciare le cose. Anche se il Napoli è pronto anche a slegare le operazioni, dato che Conte ha bisogno di Lukaku a disposizione quanto prima. Difficile, praticamente impossibile si possa arrivare a ufficializzare il tutto già entro la seconda giornata di campionato, perché tra tre giorni il Napoli sarà in campo contro il Bologna al Maradona. Intanto, però,