Il mondo di Romelu Lukaku è a tinte nerazzurre. A Milano ha trovato la sua confort zone, e ora non si vuole più spostare. L'ha detto e ridetto, l'ha fatto capire di qua e di là. Lo sa il Chelsea, lo sa l'Inter.. Gli sceicchi possono aspettare, adesso nella sua testa c'è solo l'Inter.- Tra qualche giorno scadrà ufficialmente il prestito, i nerazzurri non hanno né diritto né obbligo di riscatto ma il futuro di Romelu è stato oggetto di discussione del blitz a Londra di Ausilio qualche giorno fa.- Il giocatore ha fatto capire chiaramente la sua posizione, la priorità assoluta è rimanere all'Inter.. Il Chelsea lì davanti è pieno d'attaccanti, in arrivo c'è anche Nkunku - già bloccato a gennaio - e sono vicini a Nicolas Jackson del Villarreal (si va verso il pagamento della clausola di 35 milioni); Lukaku è fuori dai piani dei Blues e lui non ne vuole sapere di tornare a Londra: Romelu all'Inter sta benissimo, e per ora non si vuole muovere.