Davide Frattesi ha le idee chiare sul suo futuro: niente Brighton, niente estero. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale di Mancini vuole giocare ancora in Serie A, almeno per un'altra stagione. De Zerbi l'avrebbe riabbracciato volentieri in Inghilterra ma ora il club inglese è da considerare fuori dalla corsa al classe '99. Ci sono tre società che da tempo stanno lavorando su Frattesi: Inter, Juve e Roma. A oggi non c'è una squadra in vantaggio sull'altra, il Sassuolo ha incontrato tutti e tre i club e ha fatto sapere che per meno di 35 milioni il giocatore non si muove. I tre club interessati stanno costruendo l'offerta inserendo anche qualche contropartita, in ognuna delle tre squadre ci sono giovani che interessano ai neroverdi.



