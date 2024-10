Lukaku rinuncia alla convocazione con il Belgio: salta l'Italia, priorità al Napoli

Getty Images

, in vista dei prossimi fondamentali impegni in Nations League dove i Diavoli Rossi affronteranno prima l’Italia in data 10 ottobre e successivamente la Francia lunedì 14. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano belga Le Soir,Non è una scelta, ovviamente, definitiva, ma semplicemente una decisione che riguarda la prossima sosta per le NazionaliL'attaccante del Napoli, tra l’altro, ha già saltato le prime due partite giocate dal Belgio a settembre e ha rinviato l’appuntamento con la sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali dell’anno prossimo.

e dei compagni del club partenopeo in tempi ragionevoli. Non essendoci competizioni internazionali all’orizzonte - almeno fino alla fine dell’anno - Lukaku ha evitato un sovraccarico di impegni e dato priorità al Napoli.