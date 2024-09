Napoli, primo big match e Lukaku è di nuovo il grande assente. Ma Conte ha la chiave per riportarlo al top

Contro la Juventus, il Napoli ha faticato a rendersi pericoloso e i numeri del suo riferimento principale sono piuttosto emblematici:Una prestazione sottotono, parzialmente giustificabile con una condizione fisica ancora lontana dal 100% a causa della lunga inattività nel corso dell'estate, in attesa della conclusione della trattativa tra il Chelsea e la sua nuova squadra.nuovamente ai suoi ordini, nonostante la stagione scorsa a Roma non sia stata delle migliori,: non tutte determinanti, ma Big Rom trovò le porte avversarie contro il Milan di Ibra sia all'andata che al ritorno, risolse la partita contro il Napoli a San Siro e andò a bersaglio pure contro Lazio, Roma e Juventus.progressivamente e anche nei big match Lukaku non ha saputo essere così devastante come ci si aspettava. Dall'alto di un ingaggio che non ha subito alcuna variazione al ribasso, nonostante tutto.In Premier League, stagione 2021/2022, partì anche bene andando a segno nel derby londinese contro l'Arsenal, per poi arrendersi ad una serie di problemi fisici ed incomprensioni tattiche senza fine. L'estate successiva, condita dalla cavalcata fino alla finale di Champions League contro il Manchester City. Riesce a ritagliarsi qualche presenza nelle ultime giornate di Serie A, segnando contro la Roma alla quintultima e poi contro il Napoli alla terzultima, uscendo comunque sconfitto. Si arriva infine alla non memorabile parentesi di Roma, nella quale trova il tempo di fare gol ancora al Napoli e poi alla Juventus nel finale di stagione.per tornare sulla cresta e dell'onda e provare a riportare gli azzurri alla gloria, due anni dopo il tripudio con Spalletti. Il primo test contro la Juventus non è andato secondo i piani, i prossimi appuntamenti contro Milan (29 ottobre), Atalanta (3 novembre) ed Inter (10 novembre) le prove del nove per smentire quella che inizia ad essere una pericolosa tendenza. Per prendersi il cuore dei napoletani, far dimenticare Osimhen e diventare grande, è giunta l'ora che Lukaku faccia la differerenza contro le big.