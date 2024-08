Lukaku tutto per Conte, niente Belgio: "Non si sente in forma"

non è stato convocato dal Belgio per le prossime partite, che vedranno i Diavoli Rossi impegnati in Nations League contro Israele e Francia. "ha commentato il ct, intervenuto oggi in conferenza stampa -.".Ora è tutto ufficiale, Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Napoli. Il centravanti belga arriva alla corte di Antonio Conte dal Chelsea, per Big Rom ha inizio la quarta avventura in Italia dopo le due esperienze in nerazzurro e quella a Roma della scorsa stagione.

Il primo annuncio l'ha dato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con un breve messaggio sui social: "Benvenuto Romelu!".In seguito, è arrivato l'annuncio ufficiale sul sito del Napoli: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea".Il Napoli ha chiuso l'accordo con il Chelsea per il trasferimento a titolo definitivo di Lukaku sulla base di 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.Big Rom ha firmato con gli azzurri un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, con in gaggio da 12 milioni di euro lordi a stagione, 8 milioni netti in virtù dei benefici del Decreto Crescita.