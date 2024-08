Lukaku al Napoli, ora è ufficiale: tutti i dettagli

Ora è tutto ufficiale,. Il centravanti belga arriva alla corte di Antonio Conte dal, per Big Rom ha inizio la quarta avventura in Italia dopo le due esperienze in nerazzurro e quella a Roma della scorsa stagione.- Il primo annuncio l'ha dato, presidente del Napoli, con un breve messaggio sui social: "Benvenuto Romelu!".In seguito, è arrivato anche il primo messaggio del club azzurro: "Romelu è orgoglioso di essere uno di noi".

- In seguito, è arrivato l'annuncio ufficiale sul sito del Napoli: "La SSC Napoli ufficializza l'acquisto delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Romelu Lukaku dal Chelsea".- Il Napoli ha chiuso l'accordo con il Chelsea per il trasferimentodi Lukaku sulla base di

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

- Big Rom ha firmato con gli azzurri un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027, con in gaggio dain virtù dei benefici del Decreto Crescita.