Ex Juventus, UFFICIALE: Marchionni esonerato in Serie C

e anche il direttore sportivo Fortunato Varrà, affidando la guida della prima squadra al tecnico della Primavera, Pietro De Giorgio.La squadra è 14esima in classifica con 41 punti raccolti in 36 giornate di campionato e rischia di essere risucchiata in zona play-out. Nelle ultime due gare della stagione regolare il Potenza gioca prima in trasferta a Messina e poi in casa contro la Virtus Francavilla.

Marchionni era arrivato a fine dicembre al posto dell'esonerato Franco Lerda. L'ex calciatore di Juventus, Fiorentina, Empoli, Parma e Sampdoria in passato aveva allenato Foggia e Novara.