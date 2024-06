Lutto nel mondo del calcio: è morto a 54 anni Kevin Campbell, ex Arsenal ed Everton

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio: all'età di 54 anni è mancato l'ex attaccante di. Dopo la terribile notizia della scomparsa del portiere classe 1997 del Milwall, Matija Sarkic, i due club inglesi hanno annunciato la morte del classe 1970. Campbell aveva da poco scoperto di essere affetto da una grave malattia ed era ricoverato da settimane in ospedale.Apprezzato opinionista televisivo per Sky Sports e protagonista degli anni Novanta, l'ex attaccante ha collezionato 148 gol in 542 partite indossando diverse maglie, tra cui quelle di Arsenal e Everton. Questo il pensiero dell'Inghilterra:

We are devastated to learn that Kevin Campbell has passed away aged 54.



Kevin won four caps for our under-21s and represented our B team in the early 1990s.



Our thoughts are with Kevin's family, friends and loved ones. pic.twitter.com/KyGsRgcXii