Getty Images

Osimhen all'Arsenal? Dall'Inghilterra tentano il Napoli con due giocatori in cambio

18 minuti fa



L'Arsenal ci riproverà. Dopo due secondi posti, l'anno prossimo potrebbe essere quello giusto per rompere il dominio del Manchester City e Mikel Arteta ha ormai capito cosa manca ai suoi: in questo mercato cercherà infatti un bomber capace di assicurare fiumi di gol ai Gunners. Tanti i nomi in ballo: Gyokeres, Isak, Sesko, Osimhen, su tutti.



Secondo Sky Sports, i londinesi potrebbero inserire due loro giocatori nella trattativa per abbassare il prezzo di Victor Osimhen e convincere il Napoli a lasciarlo partire per Emirates. I giocatori 'sacrificabili' sarebbero Takehiro Tomiyasu ed Emile Smith Rowe e potrebbero essere utili a intaccare la clausola di 130 milioni presente nel contratto dell'attaccante nigeriano.