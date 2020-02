e lavora con molti fra i principali soggetti di questo specifico campo. Scorrendo la pagina dedicata nel sito di Companies House UK si scopre che gli Hornets hanno intrattenuto rapporti con attori del calibro di Barclays e Santander UK., il soggetto che nei mesi recenti ha finanziato alcuni fra i trasferimenti più rilevanti attraverso formule che la Fifa farebbe bene a studiare con molta attenzione (). E in tutto ciò non poteva certo mancare l'attore emergente nel mondo del calcio inglese in materia di factoring:il “” che negli anni più recenti ha mostrato grande forza di attrazione presso i club della Premier League.cedendo il credito su un trasferimento che avviene completamente intra moenia. Si tratta infatti della cessione diall'Udinese per una cifra di 2 milioni di euro. Il Watford cede a Macquarie il credito da 1,9 milioni di euro.Come si è detto nella puntata precedenteVersa alla banca australiana il denaro dovuto al West Bromwich Albion per l'acquisizione di Craig(2.935.300 sterline, scadenza 1° settembre 2021), ma in precedenza si fa anticipare il credito dovuto dall'Udinese per. E ribadiamo il concetto attraverso il dubbio: qMa dovendo indicare il club inglese che più di tutti è entrato in un circolo della dipendenza nei confronti del Canguro Vampiro australiano, allora non si può che indicare il. Che. L'ultima transazione porta la data del 28 agosto 2019 e viene celebrata a margine della cessione di Martin Braithwaite agli spagnoli del Leganes. Il club inglese ha già venduto i crediti sulle rate da 1,8 milioni di euro con scadenza 31 luglio 2020 e da 1 milione di euro con scadenza 31 luglio 2021.I precedenti accordi stretti dal Boro con la banca d'investimento australiana riguardano le cessioni di due calciatori a società italiane.Va ricordato che l'olandese disputa una prima stagione con la squadra bergamasca nel 2015-16, poi passa al Middlesbrough dove disputa l'edizione 2016-17 della Premier League, quindDunque dopo una sola stagione il Boro cede il centrocampista olandese al club da cui lo ha acquisito, quindiLa cessione di credito a Macquarie avviene con l'accordo firmato in data 20 ottobre 2017. Si tratta di un accordoperché rimanda a un altro firmato contestualmente, del quale si parlerà nel prossimo paragrafo. E entrambi gli accordi fanno riferimento a u, da restituirsi in quattro tranche così distribuite: 2,5 milioni di euro con scadenza 1° aprile 2018, 4 milioni di euro con scadenza 31 luglio 2018, 2 milioni di euro con scadenza 31 ottobre 2018 e 2 milioni di euro, più gli eventuali interessi maturati, con scadenza 1° aprile 2019. Da notare che la somma delle tranche fa 10,5 milioni di euro (più eventuali interessi), in cambio di 10,023 milioni e spiccioli. Per onorare le tre rate con scadenze 1° aprile 2018, 31 ottobre 2018 e 1° aprile 2019Come detto, il 20 ottobre 2017 viene firmato un altro accordo fra il Boro e il Vampire Kangaroo. E anche in questo caso c'èche passa allain cambio di 6 milioni pagati in due rate una rata da 2 milioni di euro con scadenza 21 agosto 2017 (2 milioni di euro) e 31 luglio 2018 (4 milioni di euro).perché in un primo passaggio (come si può leggere nell'immagine 6) si parla di 31 luglio 2017. La figura 7 svela invece che per la rata da 4 milioni di euro la data esatta è 31 luglio 2018. Cioè la quarta delle scadenze che il Boro deve rispettare per restituire a Macquarie i 10,023 milioni di euroPiuttosto va notato cheIl rapporto è di più antica data e lo testimoniano i documenti di bilancio annuale della Sampdoria. Il bilancio chiuso il 31 dicembre 2016 riferisce che la società blucerchiata ha debiti da cessione crediti per 10,633 milioni di euro, di cui 6,278 milioni per “anticipazioni su trasferimenti calciatori”. Questi ultimi sono tutti dovuti a Macquarie Bank International e fanno riferimento ai trasferimenti dial West Ham (2 milioni di euro) eal Villarreal (4,3 milioni di euro).Risulta che la società blucerchiata abbia ricevuto anticipazioni di crediti da calciomercato per quasi 12 milioni milioni di euro. Di questi, 6,8 milioni di euro sono dovuti a Macquarie Bank International per la cessione dial Siviglia. Dal documentoUno di questi è Internationales Banckhaus Bodensee, un altro dei soggetti (oltre a XXIII Capital e Macquarie Bank) di cui parlain un articolo dedicato alla spirale della dipendenza finanziaria in cui si è avvitato il calcio globale ( QUI ). Bankhaus è creditore di 2 milioni di euro per avere acquisito una quota del credito derivato dalla cessione diallo Sporting Clube de Portugal. E altri 3,1 milioni di euro sono dovuti a Bper Factorda vampiri provenienti non soltanto dall'Australia.PS #freeruipinto