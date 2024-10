Mai più "casi Leao", ma non solo: come può cambiare il calciomercato dopo la sentenza Diarra

AFP via Getty Images

. Laha dato ragione all'ex centrocampista francese, al termine di una battaglia legale con lae ladurata quasi dieci anni e ora ci si interroga su quali possano essere gli effetti di questo caso sul sistema dei trasferimenti dei calciatori. Il pensiero va alla celebre sentenza(che rimosse le restrizioni imposta ai giocatori stranieri dell'UE all'interno dei campionati nazionali e ha consentito ai giocatori di trasferirsi gratuitamente in un altro club alla scadenza dei loro contratti), e non solo perché a rappresentare Diarra nello "scontro" con la FIFA è stato lo stesso avvocato che seguì il calciatore belga, quelche ha affiencato anche ladi fronte all'Unione Europea.

"Per Diarra, che ha osato sfidare la potentissima FIFA (e incidentalmente anche la federazione calcistica belga) e che ha combattuto una battaglia legale per 10 anni (con il supporto di FIFPRO, FIFPRO Europe e UNFP negli ultimi 3 anni), si tratta di una vittoria totale", sostiene Dupont. Che conclude: "Tutti i giocatori professionisti sono stati colpiti da queste regole illegali (in vigore dal 2001) e ora possono quindi richiedere un risarcimento per le loro perdite. Siamo convinti che questo “prezzo da pagare” per aver violato il diritto dell’Ue costringerà finalmente la FIFA a sottomettersi al diritto dell’Ue e a velocizzare la modernizzazione della governance".

CASO DIARRA, LA CORTE DI GIUSTIZIA UE: "LE NORME FIFA BLOCCANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI GIOCATORI"

La portata della sentenza Diarra e di quella Bosman possono essere paragonabili?- La Corte di Giustizia ha stabilito che le regole citate nel caso Diarra sono "" e ostacolano "la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare per un nuovo club situato nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea".

Come sottolineato sia dalla Corte di Giustizia sia dalla FIFA in un comunicato di commento alla sentenza, non si parla di tutte le regole che ordinano il calciomercato ("", ""), ma si fa riferimento a quelle norme relative ai casi in cui un club ritenga che uno dei suoi giocatori abbia rescisso il contratto di lavoroprima della scadenza naturale di tale contratto. Tali norme prevedono che il giocatore e qualsiasi club che desideri ingaggiarlo sono responsabili in solido per eventuali compensi dovuti al club precedente. In più, in determinate situazioni, il nuovo club può essere soggetto a una sanzione sportiva consistente nel divieto di registrare nuovi giocatori per un determinato periodo.

- La Corte di Giustizia stabilisce dunque che queste regole siano contrarie al diritto dell'UE, costituendo un ostacolo alla libera circolazione dei calciatori professionisti all'interno dell'Unione Europea e restringendo la concorrenza frontaliera. Arrivando a definire anche tali regole. E non solo, considera "sproporzionato" un altro obbligo che il regolamento Fifa impone:, ovvero che qualsiasi club che desideri ingaggiare un giocatore che abbia rescisso il contratto di lavoro senza "giusta causa" prima della scadenza naturale di tale contratto sia co-responsabile in solido per eventuali compensi dovuti al club precedente; in più, il suddetto club può essere soggetto a una sanzione sportiva, consistente nel divieto di registrare nuovi giocatori per un determinato periodo.

Una situazione questa che in Italia, ad esempio, si è vista nel. Il giocatore del Milan rescisse il suo contratto con lodopo l'assalto dei tifosi al centro sportivo del club di Lisbona e si trasferì al, ma il club portoghese intentò causa e ottenne un risarcimento per il quale erano responsabili in solido Leao e il Lille, con cifra stabilita infine in(inizialmente 16,5 milioni saliti a 20,6 con interessi, poi scesa a 19,6 dopo lunghe trattative). La vicenda si è poi conclusa con

Seguendo la sentenza della Corte di Giustizia UE dunque, con club e giocatori non più costretti a pagare risarcimenti o contropartite. Ma non solo.- Potenzialmente infatti,, come richiedeva la Lokomotiv Mosca nel caso Diarra,

Si tratterebbe di una svolta epocale, una nuova forma di liberalizzazione che aprirebbe nuovi orizzonti sul calciomercato. Per questo motivo dunque serviranno altri "argomenti e prove convincenti" per dimostrare che le condizioni previste dall'attuale regolamento FIFA, volte a preservare l'integrità delle rose e quindi il buon svolgimento delle competizioni, possano essere esentate dall'interdizione, poiché contrarie alle norme europee della libera concorrenza. Se venisse riconosciuta ai calciatori professionisti la possibilità di lasciare un club in qualsiasi momento, potrebbe cambiare radicalmente il volto del calciomercato e segnare una nuova svolta.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui