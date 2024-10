"Le norme Fifa bloccano la libera circolazone dei giocatori": il caso Diarra può cambiare il mercato

Getty Images

La rescissione del contratto di Lassana Diarra con il Lokomotiv Mosca una decina di anni fa ha fatto storia. Dopo quel braccio di ferro tra il giocatore e il club russorelative alla concorrenza e alla libertà di movimento. Diarra, all'epoca, aveva messo in discussione le norme Fifa.- Nel 2013 Diarra aveva firmato per quattro anni con la Lokomotiv Mosca, ma dopo un solo anno il contratto è stato rescisso perché il giocatore non era contento dei presunti tagli agli stipendi. Così il club ha chiesto un risarcimento attraverso una domanda presentata alla camera di risoluzione delle controversie Fifa, e in cambio il giocatore ha chiesto gli ingaggi non pagati. Il responso della Corte arbitrale dello sport è stato in favore della società:, perché l'eventuale nuovo club di Lassana sarebbe stato responsabile insieme al giocatore del risarcimento ai russi.

- In una nota ufficiale la Corte ha stabilito che: "Le regole in questione sono tali da impedire la libera circolazione dei calciatori professionisti che desiderano sviluppare la propria attività andando a lavorare per un nuovo club".A oggi la causa è ancora in corso e in attesa di una sentenza il caso è stato deferito alla Corte di giustizia europea. Il caso Diarra è scoppiato prima del 2016, anno dell'elezione alla presidenza della Fifa di Gianni Infantino, che tra le priorità ha fissato la modernizzazione delle regole del mercato dei trasferimenti.