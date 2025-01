Mai una Juventus così bella per due volte di fila, senza Vlahovic è meglio. Conceiçao ha bisogno di un centravanti

Nemmeno in avvio di stagione. Sarà un caso che queste due prestazioni siano arrivate senza centravanti? Sì. Però… Peròchiunque esso sia. Il paradosso è che lo Zirkzee del momento (Nico Gonzalez) ha giocato con tanta buona volontà ma senza profitto. Ma tutta la squadra gira meglio attorno a questa sorta di modulo con il buco in mezzo., a patto che almeno per la prossima trasferta di Napoli venga superata la difficoltà burocratica del tesseramento.Giudizi sparsi. Di Gregorio concentrato, Cambiaso un po’ stralunato (dal City), la coppia Kalulu-Gatti quasi perfetta finché dura… Un paio di parole in più per McKennie, impiegato a destra: il problema non era la zona di campo inedita, semmai la sfida con Leao. L’americano se l’è cavata benissimo. Anche i due di centrocampo abituali nel rendimento:(per un tempo)Stavolta non delude nemmeno Kopmeiners, anche se naturalmente può dare qualcosa di più per evitare che echeggi il soprannome “Flopmeiners”. Invece delude Nico Gonzalez, che continua a boccheggiare nel ruolo non suo di “falso 9”. Peraltro Vlahovic nell’ultimo quarto d’ora fa vedere che la forma non è esattamente brillantissima.si rivede un Maignan acrobatico come ai vecchi tempi, ma trafitto dalla palombella maligna di Emerson Royal che non avrebbe neanche giocato male, se non fosse rimasto coinvolto nel “quasi autogol” decisivo.E non era facile... Nel trio di centrocampo Bennacer è durato mezz’ora, ma è rimasto in campo un’ora. La solita lotta di Fofana, le consuete delizie di Reijnders più l’operaio Musah: si può dare di più. Periferico alla partita, anche se centrale, Abraham l’arruffone.A parte il rendimento di Leao, che è storia vecchia,Si sa da Ferragosto…Per Thiago Motta la soddisfazione di un miglioramento stavolta vero ed evidente, seppure da confermare alle prossime occasioni (Bruges e Napoli).