Juventus-Milan LIVE, le formazioni ufficiali: la scelta su Vlahovic, Tomori contro Kalulu

Ilarriva all'Allianz Stadium con il coltello tra i denti: all'orizzonte c'è la possibilità di agganciare lacon una partita ancora da recuperare, quella col Bologna, ma ci sono novanta minuti da giocare contro una squadra che sì, ha lasciato molto a desiderare con tanti pareggi, ma che fino ad ora non ha mai perso in campionato.Motta recupera Vlahovic ma non lo schiera dal 1': davanti ancoracon Mbangula sull'esterno.e McKennie da terzini, Koopmeiners confermato sulla trequarti così come l'ex Kalulu in difesa. Per il Milan, oggetto di discorsi di mercato con i bianconeri, è titolare con Gabbia in difesa, mentre Musah completa l'attacco con Reijnders, Leao e Abraham in assenza di Morata e Pulisic.

: Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Mbangula, Koopmeiners, Yildiz; Gonzalez. All. Motta.: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.