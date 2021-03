IL TABELLINO

Il finale di Serbia-Portogallo è stato un tumulto. La partita era sul 2-2, quando il disastroso Milenkovic ha commesso un fallo assurdo, senza senso, a metà campo, su Danilo: rosso diretto al secondo dei 3 minuti di recupero. Palla sul fronte d’attacco portoghese, Ronaldo, praticamente assente fino a quel momento, su lancio di Nuno Mendes ha bruciato Dmitrovic in uscita, Pavlovic in chiusura e ha messo la palla in rete, linea bianca superata di almeno mezzo metro ma ricacciata fuori da Stefan Mitrovic, respinta ripresa da Bernardo Silva a porta vuota e di nuovo ricacciata via, stavolta regolarmente, dallo stesso Mitrovic che ha salvato due gol in cinque secondi.. Mentre il Var non c’è e non ci sarà in nessuna delle gare di qualificazione al Mondiale, a Belgrado non c’era nemmeno la gol-tecnology la cui assenza ha tolto già due gol a due juventini, a De Ligt a Istanbul e a Ronaldo al Marakana., il classico talento della sua terra, che quando sta per esplodere si perde, ma in questa partita è entrato nel secondo tempo ed è esploso davvero. Al Marakana di Belgrado la seconda giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 era in realtà il primo spareggio per il girone A ed è finito 2-2, con un tempo per parte, il primo del Portogallo, il secondo della Serbia.Dragan Stojkovic, in onore della tecnica slava di cui lui negli anni Novanta è stato uno dei migliori esponenti, ha messo in campo una Serbia molto offensiva, con due esterni d’attacco come il veronese Lazovic e Kostic, un trequartista (Tadic) e due punte, il fiorentino Vlahovic accanto (troppo accanto: spesso si pestavano i piedi) ad Aleksander Mitrovic. A metà campo, anche la qualità del laziale Milinkovic.sulla fascia destra (il migliore in campo) e poi, ovviamente, con CR7. Oltre allo spessore tecnico, nei primi 45' il Portogallo è stato superiore alla Serbia come squadra, come organizzazione e compattezza.: cross da destra di De Paul, Milenkovic che si stacca dall’attaccante friulano, si fa superare dalla traiettoria della palla e Nestorovski per mettere di testa in rete non ha bisogno nemmeno di alzare i tacchetti dall’erba. Fra i due c’erano 13 centimetri di differenza a favore del serbo., non l’ha nemmeno sfiorata e l’attaccante del Liverpool ha portato in vantaggio il Portogallo con un colpo di testa, anche in questo caso senza bisogno di alzarsi da terra.. Bernardo Silva ha giocato un pallone da artista a metà campo, si è sganciato l’ex interista Cedric a destra, altro cross, taglio al centro di Diogo Jota, Milenkovic è rimasto sorpreso e piantato, l’ha rincorso ma l’ha perso e l’attaccante portoghese ha firmato il 2-0 ancora di testa.. Decisivo l’inserimento di Nemanja Radonjic, classe ‘96, esterno dell’Hertha Berlino, un passaggio rapido, senza giocare nella Roma e nell’Empoli. E’ esploso facendo a pezzi Cancelo. La prima palla che ha toccato si è trasformata nell’assist per la rete di Aleksander Mitrovic, con un colpo di testa coraggioso fra i tacchetti spianati di Danilo e la testa di Fonte. Non era passato nemmeno un minuto dall’inizio della ripresa e da quel momento la Serbia ha cancellato il Portogallo. Occasione per Tadic con fantastica deviazione in angolo di Lopes, occasione di testa per Milinkovic con palla fuori di niente. Poi un contropiede pazzesco, avviato da Milinkovic, proseguito da Tadic, rifinito con colpo di tacco e assist ancora da Radonjic e palla in rete di Kostic.. E’ entrato anche Renato Sanches per ravvivare il centrocampo portoghese, mentre il bambino d’oro del calcio lusitano, Joao Felix, è rimasto in panchina fino all’85', quando ha sostituito il doppiettista Diogo Jota. Stojkovic voleva vincerla e a 10' dalla fine ha tolto uno stanco Tadic per inserire il trequartista del Sassuolo, Djuricic. Poi il finale già raccontato.Dmitrovic 5,5; Milenkovic 4 S. Mitrovic 7 Pavlovic 5; Lazovic 5,5 (1' st Maksimovic 6) Milinkovic-Savic 6,5 Gudelj 6 Kostic 6,5 (26' st Ristic 6); Tadic 6,5 (36' st Djuricic sv); Vlahovic 5,5 (1' st Radonjic 7,5) A. Mitrovic 6,5 (44' st Jovic sv). A disposizione: Rajkovic, Petkovic, Spajic, Nikolic, A. Zivkovic, Krsticic, Grujic. Ct: Stojkovic 7.Lopes 6,5; Cedric 6,5 Fonte 6 Ruben Dias 6 Cancelo 5 (27' st Nuno Mendes 6,5); Bruno Fernandes 6,5 (47' st Joao Palhinha sv) Danilo 6 Sergio Oliveira 5,5 (27' st Renato Sanches 5,5); Bernardo Silva 7 Ronaldo 5,5 Diogo Jota 7,5 (40' st Joao Felix sv). A disposizione: Rui Silva, Luis Neto, Duarte, André Silva, Rafa Silva, Ruben Neves, Pedro Neto, José Sa. Ct: Fernando Santos 6.Makkelie (Olanda) 4Diogo Jota (P) all’11' pt e al 35' pt, A. Mitrovic (S) al 1' st, Kostic (S) al 15' stBernardo Silva (P), Cedric (P), Radonjic (S) 2Milenkovic (S) al 47' st per gioco violentoBruno Fernandes (P) al 4' st, Maksimovic (S) all’11' st per gioco falloso, Ronaldo (P) al 49' st per proteste