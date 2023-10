Enrico Pepe, calciatore della Nazionale di Malta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia:



"Sappiamo che domani avremo una partita difficile, contro una delle migliori Nazionali del mondo, ma abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. Non partiremo battuti e daremo il 100 per cento, con l'obiettivo di dare una grande emozione ai nostri tifosi".



"Sono sincero, domani sarà una partita particolare ma per quello che mi ha dato quest'isola mi sento parte della gente di Malta. Mi trovo benissimo, cercherò sempre di rendere orgogliosi i tifosi del Paese dando il 100 per cento. Il mister? Una persona eccezionale, preparata, lo seguiamo in fondo: speriamo di fare una grande partita".