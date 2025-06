Napoli, trattativa in corso col Milan per Musah: è una richiesta di Conte

può lasciare il Milan nei prossimi giorni. Il centrocampista americano piace molto adcome rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nel mese di aprile. Nelle ultime ore il club azzurro ha avviato i primi contatti con gli agenti dell'ex Valencia e. Yunus paga una stagione dove non è mai riuscito a far vedere la proprie qualità tanto da finire, a più riprese, anche nel mirino dei tifosi rossoneri. Nell'ultima stagione ha giocato tanto soprattutto sotto la gestione di Conceicao: 40 presenze tra tutte le competizioni per un totale di 2237. A livello ambientale qualcosa si è rotto tanto che anche il nazionale americano è entrato nell'ordine delle idee di cambiare aria in questa sessione estiva di calciomercato.

destinazione molto gradita al classe 2002. Manna vuole accontentare Conte in ogni punto e farà così partire presto l'offensiva per il mediano del Milan. La richiesta iniziale di Fulrani oscilla sui 20 milioni di euiro, ovvero la medesima cifra versata nelle casse del Valencia nel 2023 per acquistarne la totalità del cartellino.