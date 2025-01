Manchester City, 150 milioni di euro per cancellare la crisi: Khusanov e Marmoush sono i colpi più vicini

di risultati che tra novembre e dicembre ha fatto perdere contatto con la zona alta della classifica alla squadra di Pepe rischiato pure di compromettere gran parte degli altri obiettivi stagionali, Champions League compresa. Nonostante sul club inglese penda ancora il pericolo di una condanna da parte della Premier League – con bennegli ultimi anni –e forse non solo. Dagli Emirati Arabi, sede della proprietà del City, sono pronte a piovere centinaia di milioni di sterline per stravolgere il volto della squadra.. I ripetuti problemi fisici per Ruben Dias e Stones, lo scadimento evidente di forma di Walker e Gvardiol hanno fatto suonare l'allarme in casa Guardiola ed è proprio lì che il tecnico catalano ha chiesto urgentemente rinforzi.Il Manchester City, raccolta la volontà della società francese di cedere subito un giocatore pescato in Bielorussia all'Energetik-BK per 100.000 euro – con tanto di mandato affidato a Jorge Mendes di trovare un'acquirente – ha accelerato con decisione nelle ultime ore e ha stanziato un budget diMa non finisce qui. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano,, giocatore di piede destro – utilizzabile pure come esterno basso – che dal gennaio dello scorso anno è stato promosso stabilmente nella prima squadra del Palmeiras. Ad oggi, vanta un totale di, con due gol all'attivo. La scorsa estate ha prolungato il suo contratto col Verdao fino a gennaio 2028, ma ciò non è bastato ad allontanare l'interesse delle più importanti società europee. Anche in questo caso,Dalla difesa si passa all'attacco, dove oltre al solito Erling Haaland – autore di 21 gol in 27 presenze nonostante un lungo periodo di appannamento coinciso con la crisi della squadra – hanno stentato più del previsto i giocatori che si sono alternati al suo fianco in posizione più avanzata. Da Grealish senza gol nell'anno solare 2024, ad un Foden meno efficace rispetto alla passata stagione complici i guai fisici coi quali ha dovuto convivere, finendo con Doku e il volto nuovo Savinho, che non sono riusciti con continuità ad imporsi nelle gerarchie di Guardiola. Nasce da qui ile protagonista sin qui di una stagione al di sopra di ogni aspettativa. Il classe '99, sotto contratto fino al 2027, ha realizzato, 13 dei quali sono arrivati in Bundesliga. La richiesta di partenza del club tedesco è di 80 milioni di euro, il Manchester City confida di chiudere entro i 60.Per chiudere,Anche in considerazione del fatto che, in vista dell'estate, si stanno intensificando i rumors circa la partenza di un pilastro del City dell'ultimo decennio come Kevin de Bruyne. Tra le piste prese in considerazione ce ne sono un paio che conducono all'Italia.del Torino è una di queste, anche dopo il recentissimo prolungamento fino al 2028, ma la concorrenza decisa e convinta del Milan per la prossima estate è forte. Attenzione anche al nome di, rilanciato nei giorni scorsi da parte de Il Messaggero e per il quale si vocifera di una possibile offerta da 40 milioni di euro.Nomi concreti ed ipotesi che si possono sviluppare nel corso di questa finestra di mercato o che guardano già all'estate prossima. Quel che è certo è che il Manchester City è pronto a cambiare il verso di una stagione che sino ad oggi stava iniziando ad assumere i contorni della fase crepuscolare dell'epopea di Guardiola. Tra i 140 e i 150 milioni di euro, tanto per cominciare. Poi si vedrà.