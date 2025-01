Napoli, il Psg vuole Kvaratskhelia già a gennaio: cifre, sostituto e fattibilità dell'affare

Il mantra diper il suonel mercato di gennaio era chiaro:Questo aveva detto di recente in una conferenza stampa. Probabilmente non sapeva ancora dell’assalto che ilsta portando – o sarebbe forse più corretto dire riportando – aDopo averci provato in estate, in un pacchetto con, il georgiano è tornato in orbita Parigi già per questo inverno.Come riporta il quotidiano Il Roma, negli ultimi giorni Cristian, intermediario della trattativa che aveva portato Kvara in Italia, ha lasciato Dubai per incontrare l'agente del giocatore,, e il ds azzurro,. La cifra che il Napoli chiede per lasciarlo partire si aggira, di fatti gli stessi che De Laurentiis voleva inserire comenel suo nuovo contratto.

È proprio lo stallo nelcon Kvara che sta portando a fare valutazioni a Castelvolturno. Le trattative vanno avanti da tempo ma non sono ancora arrivate ad alcun punto di svolta: lLadel georgiano insomma non è da escludere prima che si entri nell’ultimo anno di contratto.Con l’esplosione di, arrivato in estate e ora pienamente valorizzato da Conte, il Napoli potrebbe iniziare a pensare davvero diSenza di lui, attualmente fermo per un, sono arrivatie vittorie controAnche l’ex allenatore di Juve e Inter parrebbe essersidell’operazione e avrebbe dato il suo "sì", a patto che arrivi une che le cifre poi vengano. Il sacrificio dell’ex Dinamo Batumi potrebbe portare a Federico, il prescelto come sostituto. L’ex Juve – 27enne – è alda quest’estate, è arrivato ad Anfield perma ha un contratto pesante daed è già pronto a salutare i Reds. Altre piste portano anche a. Ma non è tutto perché, con l’ideaper il centrocampo che non è di facile realizzazione ma non è ancora da escludere del tutto. Nonostante sia in lizza per la vittoria dello Scudetto, il Napoli insomma potrebbe rivoluzionare la propria squadra a gennaio e in vista anche di giugno.