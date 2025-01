Getty Images

MANCHESTER CITY-CHELSEA 0-1



RETI: 3' Madueke (C)



AMMONIZIONI: Khusanov (M)



ESPULSI:





GOL E AZIONI SALIENTI





3' DISASTRO KHUSANOV, CHELSEA AVANTI: l'altro neo-acquisto del City va a vuoto di testa, poi sbaglia il retropassaggio di testa per Ederson e innesca la combinazione Jackson-Madueke che vale il vantaggio dei Blues.



1' MARMOUSH SFIORA IL VANTAGGIO: Foden lancia l'ex Eintracht, che impegna in diagonale Sanchez. Ma la posizione di partenza era irregolare.





FORMAZIONI UFFICIALI



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Khusanov, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Bernardo (C), Marmoush, Foden; Haaland

(4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Madueke, Palmer, Sancho; Jackson. All: MarescaIlin leggera ripresa inospita ilnell'anticipo del sabato delladel campionato inglese. I citizens, reduci danelle ultime cinque, sono sesti a quotaa due lunghezze dai Blues. La squadra divincendo, potrebbe superare proprio i ragazzi di Enzo Maresca al quarto posto in classifica. Guardiola lancia subito i nuovi Khusanov eche giocherà alle spalle diNel